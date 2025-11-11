Nueva jornada de huelga de los trabajadores de la fábrica de Ence en Pontevedra

Primera jornada de las tres previstas para esta semana de los trabajadores de la fábrica de Ence en Pontevedra. Este pasado sábado se iniciaba una huelga que contempla, en total, doce días de paro a lo largo de este mes. El comité de empresa de fábrica, que no de oficinas, lleva a cabo esta importante medida de presión para exigir a la empresa que retire del Plan de Competitividad el despido de 39 trabajadores.

La empresa alude pérdidas económicas durante varios trimestres encadenados para adoptar la decisión de planificar una serie de recortes en la plantilla de trabajadores.

Desde la dirección de la compañía lamentan la renuncia de los trabajadores de fábrica a abrir un espacio de dialogo y negociación, buscando el camino más complejo y drástico como es la convocatoria de varias jornadas de huelga.

Plan de Competitividad

Ence propone prejubilaciones y bajas incentivadas en la biofábrica de Pontevedra Tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, Ence ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos.

La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo ya iniciado. En el caso de la biofábrica de Pontevedra los potenciales afectados alcanzan a 39 personas, es decir, al 6,5% de las que trabajan diariamente en la biofábrica de Pontevedra. Las potenciales salidas se acometerían a lo largo de 2026 y 2027.

Estas amortizaciones de puestos exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales.

A finales de la pasada semana, la compañía proponía al Comité de Empresa negociar la posibilidad de llevar a cabo un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas. También se abría a ofrecer recolocaciones en otras plantas donde está invirtiendo el Grupo Ence.