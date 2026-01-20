Nueva edición del Coro Abierto-Open Choir dirigida por la soprano canadiense Bonnie Cooper

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través del Departamento de Extensión Universitaria, que coordina Rafael Cotelo Pazos, presenta Coro Abierto-Open Choir, una actividad formativa presencial orientada a aficionados de la música y el canto coral de todos los niveles dirigida por la soprano canadiense Bonnie Cooper. Este curso se desarrollará en las instalaciones de la UNED en Pontevedra desde el 21 de enero hasta el 27 de mayo de 2026, con sesiones lectivas programadas de 12:00 a 14:00 horas cada semana.

El curso está coordinado por Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra, y dirigido por la soprano y maestra de canto profesional Bonnie Marie Cooper Kowalski, titulada en Bachelor of Music / Honors Degree por la University of Ottawa.

Organizado bajo el firme compromiso de la UNED con la promoción de la cultura y las artes musicales, el Coro Abierto-Open Choir ofrece a las personas interesadas la oportunidad de aprender y perfeccionar habilidades vocales en un entorno colaborativo y creativo. El curso, de carácter presencial y con una duración total de 30 horas lectivas, ha sido diseñado para integrar a participantes sin requisitos previos exclusivos de formación musical, favoreciendo así la participación de la comunidad en general.

Coro abierto al aprendizaje

La metodología combina técnicas de calentamiento vocal, entrenamiento auditivo, fundamentos de solfeo y el estudio de repertorio coral de diversas épocas y estilos, culminando con la preparación de un concierto final. El enfoque didáctico está orientado a fomentar tanto el aprendizaje individual como la cohesión del grupo coral, en un ambiente de respeto, esfuerzo y creatividad.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de instituciones y entidades locales, como la Deputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, ENCE Energía y Celulosa, y el Concello de Pontevedra, consolidando así la apuesta por actividades culturales compartidas que enriquecen la oferta educativa y comunitaria de la ciudad.

Cómo inscribirse

La inscripción cuenta con una tarifa ordinaria de 65 €, mientras que la participación es gratuita para alumnos del programa UNED Sénior. Para más información e inscripciones, contactar con el Centro Asociado UNED Pontevedra (Rúa de Portugal 1, 36162 Pontevedra), o a través del correo electrónico: negociadodealumnos@pontevedra.uned.es y el teléfono 986 851 850.