Nova campaña no comercio local de incentivación do uso da Tarxeta Club de Tendas

A asociación de Empresarios, comezou onte unha campaña na que pretende incentivar as compras no momento comercial do Entroido e da campaña dos namorados, para elo elexiu un novo lema para esta campaña que durará ata o próximo 18 de febreiro: O CORAZÓN DO ENTROIDO. O lema da campaña pretende poner o foco na importancia do comercio local, donde o naipe do As de corazóns representa esta importancia, como o valor máis forte da vila, e tamén aproveitar a intensidad eco que se vive o Entroido no Grove para que se invirta no comercio local de Emgrobes. A asociación prretende con estas accións seguir promocionando e dinamizando o consumo na vila. Lanza esta campaña coincidindo exclusiva para os establecementos asociados que contan coa tarxeta de fidelización que son uns 50.
Así os clientes que merquen ata o próximo 18 de febreiro incluido, e utilicen a tarxeta de fidelización Club de tendas para sumar puntos e descontos, entrarán no sorteo de puntos adicionais para obter descontos en futuras compras. Serán un total de 50.000 puntos entre 12 persoas afortunadas e o sorteo levarase a cabo o próximo día 19 de febreiro.
Ademáis de incentivar que os que precisen cousas para o Entroido o merquen no comercio da vila, tamén se pretende que os agasallos dos días dos namorados sexan mercado aquí xa que ademáis de axudar ós veciños poden obter premios e descontos.
Premios Emgrobes
Dentro das acción de promoción e dinamización do comercio local que Emgrobes realiza ó largo do ano coa financiación da Xunta de Galicia, esta campaña pretende premiar ó clientes fieis que merquen estos días no comercio adherido ó Club de tendas da asociación e que consiste en utilizar esta tarxeta que suma puntos con cada compra que realicen. Cantas máis compras e máis se utilice a tarxeta, máis posibilidade de obter descontos adicionais, e maior fidelización dos veciños e clientes que confían no comercio de cercanía do CCa de tendas e utilicen a súa tarxeta.
Así Emgrobes ademáis de dinamizar o comercio tamén continúa coa súa labor de dinamización da hostalería acompañando todo esto coas xornadas da caza que se realizan esta fin de semana do 6-15 de febreiro.