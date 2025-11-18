Milena Smit y Manu Ríos anunciarán las nominaciones a los Feroz 2026 en Pontevedra

Los #Feroz2026 anunciarán el próximo jueves 27 de noviembre las nominaciones de su decimotercera edición, a las 11:30 de la mañana en la Casa Consistorial de Pontevedra. Los intérpretes Milena Smit (‘Madres paralelas’, ‘La chica de nieve’) y Manu Ríos (‘Élite’, ‘Respira’) serán los encargados de hacer públicos los nombres de las películas, series y profesionales que optarán a estatuilla en la gala del sábado 24 de enero en el Recinto Feiral de Pontevedra. En el acto también intervendrán la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra; y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

La lectura de nominaciones también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de los Premios Feroz.

Coloquio especial

Esa misma tarde, a las 18:00 en el Teatro Principal, Milena Smit y Manu Ríos charlarán con el público pontevedrés sobre sus carreras, el panorama audiovisual actual y comentarán los títulos favoritos de los Feroz 2026.

Entrada gratuita previa retirada de localidades en la oficina de Turismo de la Plaza de España de Pontevedra, desde siete días antes de cada actividad y hasta completar el aforo. Máximo 4 entradas por persona.