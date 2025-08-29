Luz verde al proyecto de dragado del río Lérez

El ministerio de transición ecológica da luz verde a esta actuación, si se cumplen una serie de condiciones. La principal se centra en que el depósito de áridos se ubique fuera de las aguas del parque nacional das Illas Atlánticas. De este modo, autoriza un nuevo punto de vertido marino, situado a 1,8 kilómetros del anterior en el entorno de la isla de Sálvora, lo que permite retomar los trámites para ejecutar esta obra largamente demandada por los usuarios del puerto de Pontevedra.

La decisión ministerial se basa en un informe técnico elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que junto con Portos de Galicia y las Autoridades Portuarias del Estado, evaluó durante cuatro años distintas alternativas de vertido. Aunque el punto E8 —utilizado desde 1998— fue validado como ambientalmente seguro, se ha priorizado el punto B por su mayor distancia respecto a zonas sensibles para la reproducción de aves protegidas como el cormorán moñudo atlántico.

Con esta autorización, Portos de Galicia ha iniciado los trámites para la evaluación ambiental, que incluirá la redacción del estudio de impacto, la fase de información pública y la solicitud de informes a las administraciones implicadas. Una vez superada esta etapa, se procederá a la redacción del proyecto de obra y su licitación, con un presupuesto inicial estimado en tres millones de euros.

El dragado abarcará desde el canal de acceso al puerto de Pontevedra hasta el Ponte das Correntes, con la previsión de retirar más de 330.000 metros cúbicos de lodos y residuos orgánicos. Esta actuación representa aproximadamente el 30% del volumen total de dragado previsto en las Rías Baixas para los próximos años.

Reacciones políticas

El reciente desbloqueo del proyecto de dragado del río Lérez ha generado reacciones encontradas entre los principales líderes políticos locales, Rafa Domínguez (PP) y Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), quienes coinciden en la necesidad de la obra pero discrepan en sus enfoques y responsabilidades.

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, celebró la autorización del nuevo punto de vertido como una "buena noticia" tras "cuatro años perdidos por el maltrato de Pedro Sánchez a la ciudad". Domínguez acusó al Gobierno central de haber bloqueado el proyecto durante años y exigió que no se pierda "ni un minuto más" en iniciar las obras. Además, criticó al BNG por "entorpecer" el proceso, señalando que sus representantes en Madrid se opusieron al uso de Sálvora como zona de vertido si no se garantizaban condiciones ambientales adecuadas. En este sentido, le exige al regidor de la capital que elija el bien de Pontevedra y no se decante por los intereses de su partido. Pide a los nacionalistas que descarten la posibilidad de presentar alegaciones.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, defendió la postura del BNG apelando a la necesidad de “cumplir la normativa vigente” y evaluar cuidadosamente las características de los vertidos, especialmente ante la posible presencia de metales pesados detectados en estudios anteriores. Lores recordó que en 2019 el Parlamento gallego aprobó el tratamiento de residuos en tierra, en contraste con la propuesta actual, y subrayó que “todos tienen derecho a presentar alegaciones” si existen incongruencias en el proyecto.