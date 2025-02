'O feminismo mellora o mundo. Tamén para ti', lema do 8M

A edil de Igualdade da cidade do Lérez, Anabel Gulías, presentou a campaña e programación municipal para o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, baixo o lema "O feminismo mellora ou mundo. Tamén para ti". A campaña busca recoñecer os logros do feminismo e destacar a importancia de continuar a loita pola igualdade.

Programación 8M

O día 6 de marzo terá lugar a lectura do manifesto do 8-M, elaborado polo alumnado do Consello dá Muller Nova do IES Sánchez Cantón, seguido do despregamento dunha pancarta co lema da campaña na balconada do Concello. Gulías subliñou que "o feminismo mellora a vida de todas as persoas, mesmo daquelas que non se consideran feministas".

A programación inclúe unha serie de actividades que se estenderán ata a primeira semana de abril, como os Premios Ernestina Otero Sestelo, o VIII Encontro "As mulleres que opinan son perigosas", e a obra de teatro "Invisibles" de Redrum Teatro. Ademais, realizaranse faladoiros feministas, obradoiros de igualdade e educación sexual, e contacontos para a igualdade.

Reflexión pola igualdade

Gulías fixo un chamado á participación nas mobilizacións sociais do Día Internacional da Muller, destacando a importancia de traballar pola igualdade todos os días do ano.