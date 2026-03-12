Fallece Antón Louro, uno de los referentes del proyecto del PSdeG que desembarcó en la Xunta en 2005 

El exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, que fue secretario de Organización del Partido Socialista con Emilio Pérez Touriño, ha fallecido en las últimas horas a los 73 años de edad. Residía en Pontevedra desde hacía década, y desde su ciudad ejerció la política en tres niveles: autonómica, estatal y municipal.

Fue una pieza fundamental para que los socialistas, por primera vez en la historia democrática reciente, llegasen a gobernar la comunidad autónoma. Su labor orgánica, su perfil conciliador, su capacidad negociadora y su visión política alejada del ruido y la distorsión le concedió un prestigio y un reconocimiento dentro de su propio partido, pero también en otras organizaciones políticas.

En las elecciones de 2005, en el mes de junio de ese año, el recuento de los votos procedentes de la emigración hacía bailar un escaño por la provincia de Pontevedra, y ese hecho catapultaba a los socialistas, en coalición con el BNG, al gobierno de Galicia. Un alto porcentaje de resultado político, sin precedentes, llevaba la firma de Antón Louro, quien la máxima abnegación, logró unificar el proyecto federal del Partido Socialista y transmitir esa circunstancia a la sociedad en Galicia.

Emilio Pérez Touriño reconoce, en todo momento, que su candidatura como presidente autonómico no habría fructificado sin en el incasable trabajo en la sombra, en el silencio y con la filosofía de la mano tendida de Antón Louro.

Louro, licenciado en Ciencias Químicas por la USC, ejerció como profesor y desempeñó diversas responsabilidades políticas desde finales de los años 80. Fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 1997 y 2004, y secretario de Organización del PSdeG entre 1998 y 2004.

Entre 2004 y 2009 ejerció como diputado por Pontevedra en el Congreso y, tras las municipales de 2007, también desempeñó su labor como concejal de Promoción Económica en Pontevedra, en el gobierno bipartito BNG-PSdeG.

En 2009 renunció a las actas de diputado y concejal para asumir la responsabilidad como Delegado del Gobierno en Galicia, y dos años después dejó el cargo para encabezar la lista del PSdeG en las elecciones municipales en Pontevedra. Tras esa etapa municipal, se retiró de la primera línea política.

Nada más conocer la noticia, entre otros referentes, el expresidente Emilio Pérez Touriño se desplazó al Tanatorio de San Mauro, en Pontevedra, con el objetivo de despedir a su amigo y compañero, y arropar a la familia de Antón Louro. Otros nombres propios del socialismo gallego también siguieron los mismos pasos del expresidente.

Mientras, el portavoz municipal del PSdeG, Iván Puentes, y el resto de concejales socialistas de Pontevedra, a través de una Ejecutiva Local de carácter extraordinario, aprobaron una declaración institucional de reconocimiento a Antón Louro.