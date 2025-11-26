Las exportaciones en la DO Rías Baixas superan los 8 millones de litros y los 66 millones de euros

Las exportaciones durante la campaña 2024/2025(del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025) en la Denominación de Origen Rías Baixas crecen tanto en volumen como en valor. Así lo muestran las cifras facilitadas por las bodegas adscritas, que presenta agregadas el Consejo Regulador, con incrementos del 6,82 % en volumen y del 7,20 % en valor, exportando un total de 8.378.501 litros, que equivalen a 11.171.334 de botellas y a valor de 66.740.014 €. Unas ventas que llegan a más de 107 países, aunque más del 91 % de las exportaciones se concentran en el mercado americano y de la Unión Europea. Estas cifras representan un 31 % del total de ventas de la última campaña en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Los vinos de Rías Baixas se encuentran entre los mejores blancos del mundo. Por ello su precio medio no para de crecer. Tanto es así que el precio medio de salida de bodegas de los vinos Rías Baixas se sitúa en los 7,97 euros por litro, un 0,03 € más que la campaña anterior. El presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, manifiesta su satisfacción por las cifras: “Creo que estamos en el buen camino en cuanto a las ventas de la Denominación de Origen Rías Baixas. La apuesta a nivel promocional del Departamento de Marketing está siendo acertada, así lo corroboran las cifras. Pero también es cierto que hay mucho trabajo previo de viticultura y de elaboración por parte de los viticultores y las bodegas para elaborar un vino blanco de calidad contrastada, tanto a nivel nacional como internacional. Es de agradecer el esfuerzo que se realiza desde el sector de Rías Baixas, que es fundamental”.

La Denominación, en cifras

La mayor parte de las 11.171.334 botellas vendidas se reparten en volumen en el siguiente top ten, y por este orden: Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, Irlanda, México, República Dominicana, Suecia, Países Bajos (Holanda), Bélgica y Canadá. Todos ellos, salvo Irlanda y Suecia que descienden un 11,25 % y un 5,73 % respectivamente, incrementaron sus volúmenes de ventas en esta campaña. Cabe destacar el aumento de un 45 % de Bélgica, de un 31,76 % de México o de un 16,89 % de Holanda.

En cuanto al valor de las exportaciones, los seis primeros destinos se mantienen similares al volumen, mientras que la séptima posición es ocupada por Holanda, seguido de Suecia, Alemania (que irrumpe en la novena posición) y finalmente Bélgica, quedando Canadá relegado a la undécima posición. Nuevamente, todos estos países del top-ten, incrementan el valor de sus exportaciones, a excepción de Irlanda con una bajada del 10,98%. Reseñables son crecimientos como México (+32,25%), Bélgica (+30,33%), Reino Unido (14,90%) y Holanda (+14,66%). El secretario del Consejo Regulador, Ramón Huidobro, explica que “nuestros vinos son apreciados internacionalmente, pero hay mercados donde aún no son suficientemente conocidos. Es por eso, que debemos pensar a lo grande. Reposicionar los vinos de Rías Baixas en los mercados, apostando por la calidad, por los vinos de guarda, de colección, de largas crianzas. Porque nuestras variedades autóctonas son joyas enológicas que merecen ser descubiertas y valoradas por los consumidores”.

El área geográfica con mayor peso en la exportación de vinos de Rías Baixas es América, con 55,91% del volumen total y un porcentaje de crecimiento del 6,36 % en esta última campaña. Le sigue la Unión Europea, con el 35,61 % de las ventas y un incremento de 8,36 %. Dos áreas que concentran el 91,51 % del total del volumen de vinos vendidos por las bodegas acogidas en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Promoción en mercados

En la campaña 24/25 exportaron un total de 107 bodegas de la denominación. De estas, 86 ya venden en Estados Unidos y 82 en Reino Unido. Cabe mencionar las 35 que están presentes en el mercado puertorriqueño y las 35 en el irlandés. El Consejo Regulador, dentro de su labor de apoyo a la internacionalización de sus vinos, invierte el 17,78 % de su presupuesto, en actividades orientadas a fomentar la penetración en los mercados de exportación, desarrollando diferentes planes promocionales en: Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Puerto Rico, México, República Dominicana, Holanda, Bélgica y Suiza.