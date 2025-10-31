Bodegas Martín Codax reconocidas con el premio Aupa 2025 por su compromiso con la cultura en Galicia

Bodegas Martín Códax ha sido reconocida en los Premios AUPA 2025 en la categoría Iniciativa Privada por su labor de apoyo y promoción de la cultura gallega a través de sus proyectos musicales Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival.

Los Premios AUPA!, organizados por la revista Rock and Roll Army, nacen con el propósito de reconocer la labor de personas, empresas y proyectos que han contribuido de forma notable al avance colectivo del sector musical. Concedidos por un jurado de

profesionales expertos, estos galardones se otorgan de manera participativa e independiente, poniendo el foco en aquellas iniciativas que, desde la creatividad, la valentía o el compromiso social, inspiran y sirven como ejemplo a seguir dentro de la

industria musical.

La gala de entrega de los reconocimientos se celebró esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, como cierre de la feria profesional BIME, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica. Durante la ceremonia, se puso en valor la diversidad de agentes que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una escena musical más ética, sostenible e inclusiva, principios que también inspiran estos galardones.

En esta edición, el jurado ha querido destacar el compromiso de Bodegas Martín Códax con la creación y consolidación de espacios culturales en Galicia que unen música, territorio y valores sociales, situando a la bodega como un referente en el apoyo a la cultura y en la conexión entre el vino, las personas y las manifestaciones artísticas que nacen en su entorno.

Desde hace más de una década, la bodega celebra Os Xoves de Códax, un ciclo de conciertos que cada verano convierte su terraza en un punto de encuentro entre artistas gallegos y nacionales. Con una clara vocación solidaria, el ciclo ha donado ya más de 300.000 euros a distintas ONG locales y autonómicas, reforzando el vínculo de la bodega con su entorno.

Por su parte, el Outono Códax Festival, que se celebra en Santiago de Compostela desde hace quince años, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del otoño gallego. Dedicado a la música negra en todas sus vertientes —rock, jazz, blues, funk o soul—, el festival combina su cartel con una amplia programación cultural paralela que incluye cine, literatura, gastronomía y catas comentadas de la mano del sumiller de la bodega.

Durante la entrega del galardón, Jorge Pallarés, director de marketing de Bodegas Martín Códax, señaló que “para nosotros, la música y la cultura son una forma de devolver a nuestra tierra parte de lo que nos da. Este premio nos anima a seguir creando espacios de encuentro que celebren el talento y el espíritu colaborativo que nos define”.

Este reconocimiento reafirma la apuesta de Bodegas Martín Códax por apoyar la cultura, la música y las las tradiciones gallegas, valores que forman parte de su identidad desde su fundación en 1985.