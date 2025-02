Artesa Rías Baixas recibe o selo de Galicia Calidade

Artesa Rías Baixas, a través da súa marca comercial Artesa Despensa Atlántica, iniciou a súa actividade nas actuais instalacións hai máis de dous anos, dedicándose ao procesado e posta en valor de produtos procedentes da pesca extractiva artesanal de Galicia. O seu obxectivo é achegar ao mercado produtos das lonxas galegas tratados con mimo e cumprindo todos os requisitos sanitarios e de trazabilidade, ofrecendo un produto exquisito con todas as garantías.

A responsable de Galicia Calidade indicou que a obtención do selo de garantía permitirá á empresa incluír a nova sinalización nas súas fachadas e nos seus produtos, ademais de engadir o distintivo nas diferentes accións de promoción comercial.

Durante a visita, Ana Méndez recoñeceu o compromiso da compañía coa calidade e a sostibilidade -eixos tamén da política turística da Xunta de Galicia- destacando que conta co selo PescadeRías ¿de onde se non?, da Consellería do Mar da Xunta de Galicia, unha distinción que garante frescura e a orixe das rías galegas.

En 2024, a empresa facturou 3 millóns de euros e conta con 36 postos de traballo, maioritariamente feminino. Procesa e comercializa produtos como vieira galega, navalla, míllaras de ourizo, volandeira, polbo galego de inverno e bonito de Burela.

O mercado natural dos produtos que procesan é principalmente a restauración galega. Neste sentido, implementaron sistemas de xestión en todos os procesos (abastecemento de produto, procesado, almacenamento, distribución,…) para asegurar o cumprimento das normas sanitarias. A súa dinámica de traballo baséase nun contacto próximo e comprometido tanto co sector primario, como co cliente final.