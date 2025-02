O 14 e 15 de marzo volven “As mulleres que Opinan son Perigosas”

Este 14 e 15 de marzo de 2025 volven as #MulleresQueOpinan ao Teatro Principal de Pontevedra. Chega á oitava edición sendo un foro xa consolidado e premiado pola Delegación do Goberno nos Recoñecementos Meninas de Galicia 2024, cos que a Administración distingue o traballo de persoas e entidades galegas na loita contra a violencia machista.

As organizadoras, Diana López Varela e Susana Pedreira Buján, explicaron que nesta nova edición o obxectivo é poñer o xornalismo no centro para reivindicar o papel fundamental que, nestes tempos de desinformación e sobreinformación, teñen os medios de comunicación e as profesionais que exercen este oficio en prensa, radio e televisión. O xornalismo de investigación para destapar casos de violencia sexual e a información internacional terán un especial protagonismo nos relatorios deste 2025. “Queremos coñecer as dificultades destas especialidades dentro do xornalismo e a importancia desa información perigosa”, subliñou López Varela.

Nesta oitava edición participarán un total de quince profesionais de diferentes perfís e o foro chegará así a cen profesionais do xornalismo e da comunicación que estiveron en Pontevedra desde 2018 e forman parte da rede #MulleresQueOpinan, unha marca de referencia, compromiso e calidade no xornalismo de opinión.

O programa comezará ás 12 horas do venres 14 de marzo coa inauguración a cargo das organizadoras Susana Pedreira e Diana López para continuar ao longo de toda a xornada coas conferencias de María Piñeiro e Antía Yáñez, gañadoras do segundo Premio de Opinión #MulleresQueOpinan; de Noelia Adánez, coordinadora da sección de Opinión no diario Público; de Aida Bao Pena, xornalista da Cadena SER; de Inés Martín Rodrigo, xornalista e escritora do grupo Prensa Ibérica e RNE; e de Anna Bosch, corresponsal de TVE. Ao día seguinte continuará o programa cos relatorios de María Hermida, xornalista de La Voz de Galicia, de Macarena Baena, responsable de EFE Feminista; de Blanca Lacasa, xornalista e escritora; de Raquel Rosa, xornalista da Radio Galega; de Ana Marcos e Elena Reina, do equipo de investigación de abusos no cinema de El País; de Olga Rodríguez, xornalista especializada en dereitos humanos de Eldiario.es; e pechará esta edición a recoñecida e xa xubilada xornalista de TVE María Escario.

Apoio institucional de Deputación e Concello

O Concello e a Deputación de Pontevedra participaron na presentación da nova edición. O presidente provincial, Luis López, destacou a importancia da “palabra como a primeira pedra no camiño da igualdade” e celebrou tamén que un foro destas características, que suma oito anos de traxectoria e máis de cen poñentes, se celebre na capital da provincia. “Estamos ante un foro que podería celebrarse nalgunha das cidades máis grandes de España pero, a cambio, celébrase nunha das máis importantes: Pontevedra”, agradeceu o titular do goberno provincial.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quixo encomiar o labor de Diana López Varela e de Susana Pedreira, como ideólogas e coordinadoras desta cita. Tamén agradeceulle á Deputación de Pontevedra o seu apoio á hora de cofinanciar unha proposta pioneira no Estado e no país, e que a día de hoxe se sitúa como o mellor a máis importante foro da súa clase e polo que xa pasaron lendas da comunicación e do xornalismo. Lores lembrou que non é posible que o xornalismo, en especial as seccións de opinión, continúe sen ser un reflexo do que é a sociedade, onde máis da metade da poboación é feminina, porcentaxe que rara vez se albisca nas sinaturas dos artigos de opinión nas páxinas dos xornais.

Consulta o programa completo e inscríbete aquí:AS MULLERES QUE OPINAN SON PERIGOSAS