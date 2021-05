Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando co portavoz municipal do PP, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista co tenente de alcalde de Caldas de Reis, Manuel González. Ademais, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: Paula Salgueiro e Iria Viñas, coñecidas como "Elefantes de cacharrería", son hoxe as nosas convidadas.