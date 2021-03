Moción de BNG y PSdeG en Pontevedra

Ignacio Colmenares, consejero delegado de Ence, será declarado 'persona non grata'

La sesión plenaria de marzo debatirá varias mociones relacionadas con el asunto Ence. Entre ellas, la última presentada por Nacionalistas y Socialistas que busca declarar 'persona non grata' a Ignacio Colmenares, consejero delegado de Ence en Pontevedra. Esta iniciativa política no es nueva para la corporación de la capital. Ya, en el año 2016, el ex presidente Mariano Rajoy también era objeto de la misma declaración ante la prorroga concedida por su gobierno a la fábrica de Lourizán.