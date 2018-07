'Os fillos do mar' navegan pola radio no seu estreo en Pontevedra

Pedro Feijoo desvela as principais claves do seu último libro nunha entrevista, mentras procedía a firma de exemplares na librería Cronopios de Pontevedra

Estamos de estreno! Cada mes traemos ata a Librería Cronopios aos teus escritores favoritos para manter un encontro ao que tod@s estades convidad@s. Trátase dun encontro no que combinamos a entrevista coa sinatura de exemplares dos seus últimos libros. Comezamos esta aventura co escritor galego de moda: Pedro Feijoo estivo con nós en Cronopios presentándonos "Os fillos do mar"