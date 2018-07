La fiesta del Albariño inagura su 60º edición

El alcalde Luis Aragunde y el presidente del Consello Regulador Rías Baixas, Juan Gil, pretenden honrar en este 2012 una fiesta que alcanza su sesenta edición con el distintivo de interés turístico nacional.Los conciertos continuan hoy con la actuación de Arizona Baby y Los Coronas que pretenden atraer al público de entre 18 y 25 años.



LA conselleira do Mar e Medio Rural, Rosa Quintana, junto con el alcalde de Cambados, Luis Aragunde, el presidente de la Deputación, Rafael Louzán, el delegado territorial da Xunta, José M. Cores Tourís, yel presidente do consello regulador, Juan Gil de Araújo, inauguran mañana A Festa do Albariño en el que estarán representadas 44 bodegas en las 40 casetas instaladas. Alí poderán desgustar vinos desde 1,5 euros a 8 euros la botella (mínimo) y en la carpa gastronómica se ofertan produtos de calidad de la ría de Arousa y de la huerta do Salnés.

Julio Iglesias, sin embargo es uno de los grandes atractivos de este año. Su actuación que tendrá lugar en el paseo de A Calzada el miércoles 1 de agosto, inaugurará oficialmente esta edición a la 13:00h. Omar Percussión Group serán los encargados de ejercer de teloneros del intérprete de “la vida sigue igual”, una participación que el alcalde agradece personalmente al Caballero del Albariño de1993.

Un concierto “a coste cero para las arcas municipales” al que posiblemente le precederá un brindis entonado por el propio cantante. El ritmo de venta de entradas ha sido irrefrenable desde el momento en el que salieron a la venta y la aparición de Julio Iglesias en las fiestas del albariño predice un aumento de la ocupación hotelera de la zona.

Pero con esto la fiesta no hace más que empezar y el jueves 2 de agosto se celebra la Gala del Albariño, en la que se premiará a los mejores vinos de la comarca. A las 22,30h. el grupo La Guardia, la cantante Soraya y el veterano Manolo Escobar completan la oferta ludica del municipio cambadés.