Emilio Pérez Touriño presenta " O futuro é posible"

El ex presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, visita su ciudad invitado por Onda Cero Pontevedra y la Librería Cronopios para presentar sus memorias “O futuro é posible”. Un libro que lleva menos de un mes en el mercado y que se ha convertido en un éxito de ventas y también en centro de comentarios de la clase política gallega.Con un título contundente, con una frase que nos gusta escuchar en tiempos de crisis (“O futuro é posible”), el ex presidente de la Xunta retrata 11 años de la historia política, económica y social de Galicia, 11 años entre 1998 y 2009 que él vivió como secretario general del PSdG y como presidente de la Xunta. Touriño dice que “O futuro é posible” entendiendo el futuro como alternancia política y alternativa al PP en gobiernó de la Xunta, una alternancia que él da por hecho que nunca conseguirán en solitario ni el PSdG ni el BNG, defiende Touriño que se necesitan mutuamente. En sus memorias, el que fuera secretario general del PSdG durante 11 años, critica la estructura “endogámica” de su partido y la falta de un proyecto socialista pensado desde Galicia y para Galicia. Durante la entrevista Emilio Pérez Touriño confiesa que no confía en los líderes actuales para reflotar el PSdG, tan sólo confía en la militancia para afrontar un futuro que el califica como “posible”