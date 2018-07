Editorial - Un ano de Clesa sen novas

Mutismo entre os traballadores e ex empregados da fábrica de Clesa en Caldas de Reis: os administradores concursais incumpriron o prazo prometido para dar unha resposta definitiva sobre o futuro da planta de Saiar: pasou a 1ª quincena de xaneiro – hoxe dia 17 – e non hai unha resposta oficial sobre se aceptan a oferta de Feiraco ou ordenan a liquidación, peche e despido dos 50 traballadores que quedan en plantilla….

Outros 90 xa quedaron no camiño desta loita que ten xa case un ano de historia… Mutismo entre os traballadores que nuns minutos: á 1 do mediodía se reúnen non marco da comisión e seguimento, integrada tamén por políticos caldenses, para exponer a información da que disponen neste momento… información que de momento non quixeron compartir con nós… a súa decisión e falala en familia… entre os que sufren e padecen a incertidume laboral… antes de expoñela aos medios e por ende a todos vostedes… entendémolo…

E pendentes estaremos de se esa reunión da 1 remata no anuncio de novas acción de loita (tal e como prometeron se os administradores incumprían a promesa de decidirse antes do 15 deste mes, promesa xa incumprida) ou se desa reunión da 1 sae o anuncio sobre o futuro de Clesa: que tan só ten dúas posibilidades: ou os administradores a deixan en mans de Feiraco e a empresa galega comeza a pilotar o seu futuro e o seu buraco financiero, ou os administradores ordenan a liquidación, o peche e o punto e final dunha historia con moitos actores que se resume en mala xestión dos propietarios (familia Ruiz Mateos) cun efecto bolboreta que repercute en 150 familias pontevedresas…

E un ano despois, aquí estamos sen poder contarlles nada novo