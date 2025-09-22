Vera Vázquez ya vuela alto en el kitesurf internacional

La deportista gallega Vera Vázquez, del TMKiteClub de Cesantes, acaba de proclamarse campeona del mundo de kitesurf en la modalidad de Freestyle Sub-19 Femenino, en el prestigioso GKA Youth Kite World Championships celebrado en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa.

Con tan solo 17 años, Vera se convierte en la primera gallega en lograr un título mundial en esta disciplina, tras una final muy ajustada en la que desplegó todo su repertorio técnico ante rivales de países como Francia, Suecia, Brasil o Australia.

Su victoria supone un hito para el deporte gallego y un reconocimiento al trabajo constante que ha desarrollado en los últimos años. Desde Baiona para el mundo.

Ya en 2024 ya había sido subcampeona del nacional absoluto en España y tercera del mundo. Un título nacional que volvió a revalidar a lo largo de 2025. Sin embargo, este año también ha logrado dar el salto definitivo a lo más alto podio a nivel internacional.

Sucedió en el último campeonato que reunió a deportistas jóvenes procedentes de más de 20 países, consolidando a Tarifa como la capital mundial del kitesurf juvenil. Gracias a su envidiable destreza técnica y una óptima condición física, Vera Vázquez pudo compartir cajón con las mayores referencias de este deporte en la categoría 'freestyle'.

Vera Vázquez entrena habitualmente en Cesantes (Redondela), uno de los enclaves más destacados para el kitesurf en Galicia. Su próximo objetivo: revalidar el título mundial y conquistar el campeonato de España absoluto.

(Escucha la entrevista completa con Vera Vázquez, campeona del mundo sub-19 de kitesurf).