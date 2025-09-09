Saltos de leyenda

-La gimnasta pontevedresa Melania Rodríguez lo ha vuelto a hacer. De nuevo, llena otra página de la historia en el mundo de la gimnasia tras conseguir la medalla de bronce en la modalidad de doble mini-trampolín en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, gracias a un salto que ha sido reconocido como récord mundial por su dificultad.

Durante la final, Melania ejecutó una pirueta barani carpa triple, una maniobra de extrema complejidad que le otorgó una puntuación de 26.900 puntos, la más alta entre todas las finalistas. Aunque un error en semifinales la apartó de la lucha por el oro, su impecable ejecución en la final le aseguró un lugar en el podio y un nuevo hito en su carrera.

Este logro tiene un significado especial para ella, quien dedicó su actuación a su entrenador Pablo Hinojar, recientemente fallecido, considerado su 'padre deportivo'.

Con este nuevo éxito, Melania Rodríguez reafirma su posición como una de las grandes figuras internacionales del trampolín, sumando ya dos medallas en Juegos Mundiales, además de múltiples preseas en campeonatos europeos y mundiales.

Después un nuevo paso para convertirse en una leyenda, Melania sigue entrenando en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Su trayectoria está marcada por su tesón y su capacidad para superar adversidades, lo que la convierte en una referencia para las nuevas generaciones de deportistas.

Con la vista puesta en futuros retos y competiciones, Melania Rodríguez continúa trabajando con el objetivo de seguir sumando títulos y mantenerse en la cúspide del deporte mundial.

(Escucha la entrevista completa con Melania Rodríguez, gimnasta internacional pontevedresa)