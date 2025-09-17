El Ravachol Pontevedra afronta su sexta temporada en División de Honor con ambición internacional

El Club Bádminton Ravachol Pontevedra arranca la temporada 2025/2026 con una plantilla reforzada y grandes expectativas en su sexta campaña consecutiva en la División de Honor, la máxima categoría del bádminton español por equipos.

El equipo ha incorporado seis fichajes internacionales, entre ellos las doblistas inglesas Sian Kelly y Jessica Hopton, además de la gallega Ana Novoa, considerada una de las mejores jugadoras individuales del país. También se suman al proyecto Sid Palakkal, Franziska Volkmann y Patrick Volkmann, completando la plantilla más extensa y ambiciosa en la historia del club.

El Ravachol debutará el 21 de septiembre frente al Ibiza en el Pabellón Coto Ferreiro de A Estrada, debido a la falta de instalaciones disponibles en Pontevedra. A pesar de esta situación, el club mantiene su compromiso de volver a competir como local en la Boa Vila en cuanto sea posible.

El objetivo principal es asegurar la permanencia, aunque con la actual plantilla se puede pensar en cotas más altas. Sólo queda que las lesiones sean respetuosas con el equipo.

En el plano internacional, el joven Raúl Bergua ha logrado una medalla de bronce en el Internacional Júnior de Irlanda, consolidándose como una de las promesas del bádminton europeo. También brilló Iziar Barcala, quien alcanzó las semifinales en dobles femenino junto a la ibicenca Sofía García.

El club continúa combinando formación de base con alto rendimiento, y se prepara para celebrar su décimo aniversario en 2026, consolidado como una referencia del bádminton gallego y nacional.

(Escucha la entrevista íntegra con Jesús Pereiro, director deportivo del Club Bádminton Ravachol Pontevedra)