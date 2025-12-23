Imparable ascenso del fútbol femenino en Salgueiriños CF

El Salgueiriños Club de Futbol se ha convertido en una de las entidades más importantes en el amplio catálogo de clubes de Galicia por su inquebrantable apuesta por la promoción del deporte femenino. Esta revolución, a bordo, ha provocado cambios en la estructura y la perspectiva del deporte base en tiempos en los que se persigue la sombra de la igualdad real. En este sentido, el Salgueiriños CF lleva tiempo asentando sus pilares en una estructura íntegramente femenina en su base.

Y, con un excelente equipo íntegramente femenino, el Salgueiriños ya tiene en su haber varios equipos federados, en distintas categorías (alevín, cadete y sénior), con niñas y niños que reciben formación en valores para competir a partir de los 7 años.

Los resultados deportivos también parece que acompañan a un proyecto con ambición de situar el fútbol femenino en las más altas cotas del deporte.

(Queremos saber mucho más sobre la evolución de este proyecto con Lina Garrido, vicepresidenta del Salgueiriños CF).