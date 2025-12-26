'Gas a fondo' del Club Motociclista VF Timing en 2026

El Club Motociclista VF Timing, presidido por Sandra Fernández, celebró su Gala de Fin de Temporada 2025, un evento especialmente significativo al coincidir con el décimo aniversario de esta entidad arousana, que se ha consolidado como una referencia del motociclismo en Galicia. El acto reunió a pilotos, familias, autoridades y colaboradores en el Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se reconoció la trayectoria y evolución de un club que no deja de crecer.

El décimo aniversario marca, según el club, el inicio de una nueva etapa donde VF Timing pretende seguir ampliando su calendario competitivo, reforzar sus categorías base y continuar impulsando el deporte formativo como una de sus señas de identidad. La organización anunció que la temporada 2026 traerá nuevas pruebas, mejoras en la VF Challenge y actividades orientadas a seguir promoviendo la seguridad, la educación vial y la participación juvenil.

Con una década de éxitos, crecimiento y compromiso con el motociclismo gallego, VF Timing mira al futuro reafirmándose como un proyecto que combina deporte, comunidad y formación, y como un referente en la creación de oportunidades para las nuevas generaciones de pilotos.

(Escucha la entrevista completa con Sandra Fernández, presidenta del Club Motociclista VF Timing)