Fin de ciclo para un 'alma mater' del Club Baloncesto Arxil

Fin de una era en el Club Baloncesto Arxil. Lino Vázquez, uno de los fundadores del club hace más de cuarenta años, dejó a inicios de verano su cargo como directivo, poniendo fin a una trayectoria marcada por el compromiso, la pasión y el trabajo incansable por el deporte femenino en Pontevedra.

Vázquez, que fundó el Arxil junto a Maite Méndez —su compañera de vida y referente del club, fallecida en 2024— y Milagros Sanmartín, actual presidenta, ha sido una figura clave en el crecimiento del club, que hoy es una referencia del baloncesto femenino gallego. A lo largo de los años, ha ejercido como director deportivo, entrenador del filial y técnico de categorías base, logrando 18 títulos autonómicos y clasificando a sus equipos para seis fases finales de campeonatos de España.

Su decisión de abandonar la directiva, comunicada a través de una carta a la junta, responde a un proceso de reflexión personal y a discrepancias con la dirección actual. Sin embargo, no descarta continuar como entrenador en la base, donde ha dejado una huella imborrable.

"Lino ha sido un pilar humano y deportivo para generaciones de jugadoras”, destacan desde el club. Su labor fue reconocida en 2002 con el premio HQR! Almansa al mejor trabajo en el deporte base y aficionado.

Con su salida, el Arxil pierde a uno de sus grandes referentes, pero su legado sigue vivo en cada jugadora que viste de verde y en cada balón que bota en el pabellón pontevedrés.

(Escucha la entrevista íntegra con Lino Vázquez, fundador del Club Baloncesto Arxil, en los encuentros deportivos del Hotel Rías Bajas).