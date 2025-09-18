EncestaRías, una década de baloncesto 'top'

Fin de semana de baloncesto de primer nivel. El Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra será el epicentro del baloncesto nacional con la celebración del X Torneo EncestaRías, una cita que cumple diez años y que ha sido impulsada por Diego Doval e Iván Villar, verdaderos motores del evento desde su creación, y la imprescindible colaboración de Pablo Míguez para que el torneo, que ofreció sus primeras canastas en Vilagarcía, ahora sume tres ediciones consecutivas disputándose en la capital de la provincia.

El torneo, programado para los días 19 y 20 de septiembre, cuenta con un cartel de lujo: Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia y Río Breogán, tres equipos de Euroliga y el máximo representante gallego.

Cuadrangular de lujo

La jornada inaugural comenzará el viernes con las semifinales: Baskonia vs. Valencia Basket a las 18:45 horas, y Real Madrid vs. Breogán a las 21:15. El sábado se disputará el partido por el tercer puesto a las 18:00 y la gran final a las 20:30

El evento también contará, entre otras actividades, con un concurso de triples y la presentación de un trofeo especial conmemorativo del décimo aniversario, desvelado por el padrino de esta edición, el humorista David Amor.

Década de historia

El Torneo EncestaRías nació en 2015 en Vilagarcía de Arousa como una iniciativa privada impulsada por Diego Doval e Iván Villar, con el objetivo de acercar el baloncesto profesional a Galicia durante la pretemporada. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en uno de los torneos más prestigiosos del verano en España y Europa.

Durante sus primeras ediciones, el torneo fue ganando notoriedad al atraer a equipos de la Liga Endesa (ACB), y en 2023 dio un salto cualitativo con la participación del Real Madrid, que regresó a la provincia de Pontevedra tras más de 30 años de ausencia. Este hito marcó un antes y un después en la historia del evento.

En 2023, el torneo se trasladó a Pontevedra, donde encontró su nueva sede en el Pabellón Municipal de Deportes. Desde entonces, la ciudad del Lérez se ha volcado con el evento, que ha contado con el respaldo de instituciones como el Concello, la Deputación, la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Baloncesto.

Encuentros deportivos en el Hotel Rías Bajas. Lugar al que trasladamos los micrófonos de Onda Cero, ubicado en la calle Daniel de la Sota de Pontevedra, para conversar con Diego Doval, Iván Villar y Pablo Suárez, principales promotores de EncestaRías.