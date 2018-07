El PP condena el intento de atentado a una sede del municipio de Meis con un artefacto casero

El presidente provincial, Rafael Louzán, incidió en que este tipo de acciones, “lejos de acobardarnos, nos da más razones para seguir trabajando intensamente en la defensa del país”.

En esta línea, Louzán recordó que “el PP logró una mayoría absoluta clara en este concello, por lo que nadie va a conseguir echar atrás nuestra labor, ni nos va amordazar y menos aún con con actos tan despreciables como este”.

El líder provincial se mostró preocupado por el hecho de que existan personas que no asumieron que “la violencia nunca podrá con las ideas” y que “ni siquiera valoran los posibles daños que sus acciones pueden ocasionar a otras personas”.

De hecho, para el represente provincial, lo más preocupante del ataque no es que se intentase causar daños en la sede do partido, si no el hecho de que no se tuviese en cuenta que en ese edificio residen varias familias.

Por otra parte, desde el PP Provincial confían en que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado localicen a los autores de acciones tan abobinables para que recaiga sobre ellos todos el peso de la ley y no les salga gratis este intento de jugar con la intregidad de los ciudadanos.