Cambados convértese nun dos primeiros concellos da comarca do Salnés en acender a iluminación de nadal e en desvelar parte do programa de actividades de fronte as festas do mes de decembro.

Este xoves era presentado o tradicional mercadillo de nadal que permite a varios establecementos do comerio local ofrecer productos típicos destas datas na Praza de Fefiñans

Entrevista íntegra con Xurxo Charlín, concelleiro de Promoción Económica de Cambados.