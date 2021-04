Más de Uno Pontevedra

Xogaremos coa auga nun novo parque infantil en Pontevedra

A cidade estreará este ano a súa primeira área de lecer con de xogos de auga na ribeira do Lérez. Falamos co concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, sobre os detalles do proxecto que se executará no parque Rosalía de Castro, entre o Paseo de Rafael Areses e o Recinto Feira.