Cita a cegas no Museo

Tres mulleres comisarias recuperan no Museo a memoria de Carmen Babiano e as irmás Mendoza

Hoxe adentrámonos no edificio Castelao guiados por Reis Camiña, Beatriz de San Ildefonso e Natalia Fraguas, conservadoras do Museo e comisarias da exposición "De Babiano Méndez-Núñez a Mendoza Babiano. Dúas xeracións de mulleres para a historia de Pontevedra". A mostra permanecerá aberta ao público ata o 24 de abril e ofrece unha visión obxectiva, baseada na investigación, de quen era Carmen Babiano Méndez-Núñez e as súas fillas María e Concha Mendoza, reconstruíndo a través da pintura, a música, a fotografía e a moda, o ambiente cultural e social no que viviron.