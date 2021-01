Residuo Cero no CEIP Plurilingüe San Bieito de Lérez

Visitamos o CEIP Plurilingüe San Bieito de Lérez para coñecer a "Plastiquina" e o proxecto "Residuo Cero" no que traballan as alumnas e alumnos de 3º de Primaria. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a sección "Educando en verde, ensino sostible" no programa "Más de Uno Pontevedra".