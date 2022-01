Más de Uno Pontevedra

Nunca é tarde para publicar un libro e cumprir un soño

Facer do envellecemento un embelecemento persoal é o obxectivo do colectivo de persoas xubiladas "De vella a bella". Súmanse ao noso programa para abrir debate e reflexión sobre a súa realidade vital e as súas necesidades. Hoxe visítannos Charo Valcárcel e Ana Santos para falar de poesía e do primeiro libro publicado por Charo que presentará o 28 de xaneiro no IES Valle-Inclán: "Cando os bosques sintan frío" (Medulia Editorial).