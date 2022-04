Semana do Libro con Kalandraka

Luís Rei le para nós varios poemas da colección Tambo de Poesía

Hoxe acompáñanos o escritor e poeta Luís Rei para lernos varios poemas extraídos de tres obras da colección Tambo de poesía (“As sílabas do mundo”, “Os ángulos da brasa” e “Feliz idade”) . As palabras, os contos, as páxinas dos libros… esta semana son os nosos protagonistas para celebrar o 23 de abril: cada día, un libro para soñar con Kalandraka .