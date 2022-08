Más de Uno Pontevedra

Seguemento a situación da conca do río Lérez. Analizamos o nivel do cauce fluvial co xerente de Augas de Galicia. Conversamos con Alberto Varela, alcalde de Vilagarcia, para coñecer o balance da celebración dunha Festa da Auga envolta en críticas pola seca. Atendemos as recomendacións de tráfico da Policía Loca de Pontevedra ante a celebración da Batalla das Flores, no marco das Festas das Peregrinas. E, como cada semana, facemos turismo medio ambiental polas Salinas do Ulló, no concello de Vilaboa, da man de Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra Galicia.