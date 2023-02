PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 27/02/2023

Estreamos a semana repasando a actualidade local e comarcal, con especial atención os últimos actos de homenaxe dos falecidos no Villa de Pitanxo ou as decisións da xunta de goberno local. A maiores, desvelamos todas as novedades do programa da sexta edición do foro 'As mulleres que opinan son perigosas' que terá lugar os días 17 e 18 no Teatro Principal de Pontevedra. E rematamos disfrutando da música feita en galego na espacio 'Cántamo en Galego'.