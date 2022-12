PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 26/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada polo accidente mortal do autobús en Cerdedo-Cotobade. Buscamos a previsión do tempo e visitamos a Ruta do Viño Rías Baixas. Convidamos á comunidade educativa do IES Sánchez Cantón para celebrar o premio que o Ministerio de Educación concedeu ao seu Club de Lectura e, ademais, como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e escoitamos música nunha nova edición de "Cántamo... en galego!".