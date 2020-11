Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 26/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade da xornada, celebrando so 30 anos de Onda Cero e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Conversamos sobre a nova edición da Culturgal 2020 que mañá comeza en Pontevedra co seu director, Xosé Aldea. Ademais, tomamos a última e marchamos cos mozos emprendedores de "Beflamboyant": Tatiana González e Jorge López.