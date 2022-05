CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 26/05/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e falando de viticultura co Consello Regulador da DO Rías Baixas. Como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota e tomamos a última antes de marchar: Covadonga López, directora do Museo Massó de Bueu, é hoxe a nosa convidada.