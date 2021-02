Abrimos o programa coa actualidade do día, recordando a visita de Julia Otero a Pontevedra con todo o equipo do seu programa e buscando a información metereolóxica. No almorzo virtual deste martes convidamos hoxe co alcalde de Cuntis, Manuel Campos, como convidado. Ademais, como cada martes, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios.