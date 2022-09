PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 21/09/2022

Abrimos o programa coa actualidade desta xornada de martes e conversando co presidente do comité de fábrica de Ence, Manuel Rivas. Buscamos a previsión metereolóxica e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe a nosa convidada é a nova vicerreitora do Campus Universitario de Pontevedra, Eva Lantarón. Ademais, recibimos a visita do concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, para presentarnos o proxecto "Pontevedra Flúe". Completamos o programa ampliando as nosas bibliotecas particulares en compañía de Mercedes Corbillón con novas recomendacións desde a Librería Cronopios.