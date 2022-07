ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 21/07/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada pola seca e a parada da actividade de Ence. Conversamos co alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas. No tempo de entrevista comentamos a actualidade co portavoz municipal do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, e falamos de coidados e servizos sociais con Marta Blanco de Galáurea. Ademais, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: Amelia Palacios é hoxe a nosa convidada.