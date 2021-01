Más de Uno Pontevedra 20/01/2021

Abrimos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica. Conversamos co alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, e visítanos o músico pontevedrés Óscar Ibáñez. Ademais, como cada mércores, botamos "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.