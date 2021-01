Más de Uno Pontevedra 19/01/2021

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada por unha nova reunión do Comité Clínico e as restricións anunciadas. Buscamos a previsión metereolóxica e temos nova entrega da sección "Educando en verde, ensino sostible", un espazo compartido cos centros escolares de Pontevedra, Poio e Marín. Ademais, como cada martes, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.