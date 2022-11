PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 18/11/2022

Chegamos o final da semana co anuncio do incremento dos prezos das peaxes na AP9; reflexionamos sobre este novo golpe a economía galega e escoitamos algunhas voces. Tamén, conversamos co doutor Marra, delegado do síndicato Cesm en Pontevedra, pola situación que padecen os usuarios e os profesioais nos PACs do área sanitaria Pontevedra-Salnés. Analizamos a actualidade municipal con Miguel Anxo Fernández Lores. Viaxamos ata feira Intur, en Valladolidad, onde a concelleira Yoya Blanco e o concelleiro Iván Puentes promocionan as excelencias turísticas e de patrimonio natural de Pontevedra. Pechamos, como é tradición un venres, repasando eventos e actos da axenda cultural do fin de semana.