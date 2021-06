Más de Uno Pontevedra 17/06/2021

Preocupación polo incremento dos accidentes de tráfico na red viaria do norte da provincia. O último siniestro mortal tivo lugar no concello de Vilanova, una muller perdía a vida o colisionar cun guindastre. Desde a Xunta e Goberno Central recoñecen que medrou o problema da conducción baixo os efectos do alcohol e drogas. Descubrimos novas áreas, labores e funcións do Museo de Pontevedra. Susana Pedreira manten unha ‘Cita a cegas’ con María Jesús Fortes, responsable do Arquivo Provincial do Museo de Pontevedra. Séptimo e último seminario da “Facultade Ágora”, unha iniciativa da Deputación que pecha a sua primeira fase cun rexistro de participación por enriba das previsións iniciais. Facemos balance con Uxio Benítez, deputado provincial de movilidade alternativa e espacios públicos de Pontevedra. Os últimos minutos os dedicamos a pulsar o ambiente do albergue de peregrinos de Pontevedra.