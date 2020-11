Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 16/11/2021

Comezamos a semana coa actualidade do día, os datos actualizados da incidencia Covid e unha nova concentración do sector da hostelería. B uscamos a previsión metereolóxica e, c omo cada inicio de semana, falamos de deporte con Rubén Rey e de motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".