ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 16/07/2021

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Buscamos a previsión metereolóxica e visítanos a mestra e escritora pontevedresa Carmen Quinteiro para converter a nosa radio nun conto. Ademais, abrimos tempo de entrevista co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e completamos o programa cunha boa axenda para gozar da fin de semana.