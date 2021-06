Más de Uno Pontevedra 16/06/2021

Convocatoria do pleno da corporación de Pontevedra do mes de xuño no que se debatirá sobre la reapertura de la calle Reina Victoria de Pontevedra. Coñecemos a situación das Escolas Infantiles do concello tras as condicións da Galiña Azul da Parda, na que nenas e nenos tiveron que soportar 34 graos de temperatura. Rogelio Carballo, presidente da Fanpa, asegura que non é un feito aillado. Repasamos as últimas novas do concello de Cuntis co seu alcalde Manuel Campos. E revisamos o programa das Festas de San Xoan de Poio co concelleiro José Luis Martínez.