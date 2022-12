PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 13/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. Completamos o programa co espazo Cronopios e as mellores recomendacións de Mercedes Corbillón.