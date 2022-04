CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 12/04/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a información metereolóxica para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela. Ademais, o noso espazo Cronopios recibe a visita da escritora Berta Dávila para presentar a súa novela "Os seres queridos".