Más de Uno Pontevedra 10/05/2021

Comezamos o programa coa actualidade do luns marcada pola incertidume e o comportamento cidadá tralo fin do Estado de Alarma. Buscamos a previsión metereolóxica neste inicio de semana e concedemos protagonismo ao mundo do deporte con Rubén Rey. Ademais, facemos balance do Salón do Libro que onte pechou as súas portas e, como cada luns, chega Abel Millán co seu espazo de motor. Completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".