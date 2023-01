PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 10/01/2023

Arrancamos co habitual repaso a actualidade de Pontevedra e comarca. Conversamos con Enma Rodríguez, secretaria provincial do Satse en Pontevedra, para coñecer como afrontan os sanitarios a nova situación nas que afrontan a atención de pacientes nos PACs sen a figura no equipo do médico. No almorzo informativo no Hotel Rías Bajas analizamos con Cesar Poza, alcalde de Vilaboa, a realidade e os proxectos do concello neste 2023. Coñecemos a predicción meteorolóxica e a base da campaña da Fundación Fran Weber para suprimir a caza do raposo nos montes da provincia de Pontevedra e Galicia.